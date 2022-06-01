Нацбанк скасував банкрутство поручителя за боргами банку Бахматюка на 3 мільярди через суд

Західний апеляційний господарський суд 25 травня задовольнив апеляційну скаргу Національного банку України (НБУ), скасувавши ухвалу суду першої інстанції про порушення справи про банкрутство щодо ТОВ "Торгова мережа "Фаворит".

Також апеляційний суд відмовив у задоволені заяви ініціюючого кредитора про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торгова мережа "Фаворит", повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Ми вітаємо рішення суду апеляційної інстанції. Прийняття цього рішення відкриває можливість без зволікань реалізовувати предмети іпотеки майнового поручителя в межах виконавчих проваджень на виконання судових рішень для погашення заборгованості банку "Фінансова ініціатива" за кредитними договорами", – зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.

"Торгова мережа "Фаворит" є одним із майнових поручителів за зобов’язаннями ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка перед Національним банком за двома кредитами рефінансування, залученими у 2009 та 2014 роках. Забезпечені заставою майна вимоги Національного банку до цієї компанії як поручителя станом на січень складали 2,94 млрд грн.

Національний банк упродовж 2017-2018 років ініціював вісім судових справ про звернення стягнення на предмети іпотеки, передані ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" для забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

У шістьох справах вже прийнято рішення на користь Національного банку, з яких у трьох судових справах виконано рішення шляхом примусової реалізації заставного майна. Ще дві справи перебувають на розгляді у господарських судах різних інстанцій.

"Ми вітаємо рішення суду апеляційної інстанції. Прийняття цього рішення відкриває можливість без зволікань реалізовувати предмети іпотеки майнового поручителя в межах виконавчих проваджень на виконання судових рішень для погашення заборгованості банку "Фінансова ініціатива" за кредитними договорами", – зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" у зв'язку із завершенням його ліквідації. За даними Фонду, в рамках виплати гарантованого відшкодування вкладники банку отримали 3,76 млрд грн, що становить 96,3% від загальної гарантованої суми.

Нагадаємо, Нацбанк прийняв рішення про віднесення ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" до категорії неплатоспроможних" ще 23 червня 2015 року.

Проте Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зміг розпочати процедуру ліквідації ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" лише у травні 2019 року через судові суперечки.

ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" засновано у 2005 році. Його 100% бенефіціаром на березень 2015 року через Quickcom Limited та ТОВ "Інвест-Сервіс" був Олег Бахматюк, який також був найбільшим акціонером VAB Банку, рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію якого НБУ ухвалив 20 березня 2015 року.

Згідно з даними НБУ, на 1 квітня 2015 року за розміром активів банк "Фінансова ініціатива" посідав 16 місце (19,18 млрд грн) серед 133 українських банків.