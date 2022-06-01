Україна підписала меморандум про створення спільного оборонного підприємства з Польщею

За підсумками міжурядових консультацій під час візиту прем’єра Польщі Матеуша Моравецького до Києва укладено 7 двосторонніх документів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своєму каналі в Telegram.

Зокрема, сторони уклали Меморандум про створення спільної української-польсько постійно діючої комісії по налагодженню кооперації між польськими та українськими суб’єктами господарювання.

"Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення Українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки. Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї", – зазначив Шмигаль.

Крім того, підписано Меморандум про наміри співробітництва в сфері енергетики, який передбачає збільшення транскордонної торгівлі електроенергією та відновлення лінії електропередач Хмельницька АЕС — Жешув.

Також укладено меморандуми про співпрацю в галузі національної пам’яті, про взаєморозуміння в галузі захисту довкілля, а також щодо розробки інструментів сприяння торгівлі.

Крім того, підписані спільні декларації Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства фондів та регіональної політики Республіки Польща щодо розвитку українських громад, як невід’ємної складової плану відновлення, а також спільна декларація Міністрів внутрішніх справ України та Республіки Польща.