Шмигаль анонсував можливість розмитнення автомобілів через "Дію"

Найближчим часом буде запроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через застосунок "Дія".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на спільному брифінгу з головою уряду Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується податків на автомобільний транспорт, то ця норма в проекті закону відстрочена до 1 липня, але до цього часу буде запроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через "Дію", – сказав Шмигаль.

За його словами, всі українці зможуть розмитнити автомобілі на під'їзді до митного контролю з автоматичною реєстрацією та подальшим надсиланням документів та номерів додому, або з можливістю забрати у певний час у Центрах реєстрації чи Центрах надання адміністративних послуг.

Водночас, Шмигаль наголосив, що стратегія держави в автотранспорті спрямована на електромобілі та гібридні автомобілі.

Прем'єр також повідомив, що Кабмін уже передав на розгляд Верховної Ради законопроект щодо повернення до оподаткування імпорту авто.

Він зазначив, що на даний момент уряд працює над наступним етапом, а саме підписанням Україною конвенції про входження до спільного митного транзитного простору, який значно полегшить контроль, митне та прикордонне оформлення, та зробить кордони більш відкритими.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.