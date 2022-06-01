Потік на в'їзд в Україну перевищує потік на виїзд вже три тижні поспіль, – Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну з 9 травня 22 дні поспіль перевищує потік на виїзд, сумарно за ці дні в Україну заїхало на 158 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

За даними Державної прикордонної служби, таким чином ситуація з кількістю громадян, які залишили Україну з початку війни, повернулася на рівень 3 квітня, свідчать розрахунки агентства Інтерфакс-Україна.

Зокрема, 31 травня з України виїхало понад 32 тисячі осіб (як і 30 травня), а в'їхало – 41 тис. осіб (напередодні – 39 тис.).

Водночас за даними прикордонної служби Польщі, 31 травня в цю країну з України прибуло 22,5 тис. осіб, у зворотному напрямку виїхало 24,2 тис. Напередодні, 30 травня, ці показники становили 20,8 тис. та 23,9 тис. відповідно.

Загалом з початку війни до Польщі в'їхало з України 3,75 млн осіб, у зворотному напрямку – 1,74 млн.

За даними УВКБ ООН на 13:00 29 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,8 млн осіб, з них до Польщі 3,63 млн, в Румунію та Молдову – 1,03 млн, Росію (дані на 26 травня) – 971,42 тис., Угорщину – 682,59 тис., Словаччину – 461,16 тис., Білорусь – 30,09 тис.

За той же час в Україну, за даними Держприкордонслужби станом до 27 травня, в'їхало 2,23 млн осіб.