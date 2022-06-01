"Укргідроенерго" затвердило план розвитку до 2027 року

Наглядова рада ПАО "Укргідроенерго" на засіданні 31 травня схвалила Стратегічний план розвитку на 2023-2027 роки, Інвестиційну програму та проєкт Фінансового плану компанії на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба державної компанії, не наводячи конкретних показників, передбачених затвердженими документами.

Водночас гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота відзначив, що план розвитку компанії передбачає будівництво нових та реконструкцію наявних генеруючих потужностей.

"Стратегічною метою "Укргідроенерго" є підвищення надійності та ефективності роботи Об'єднаної енергосистеми за рахунок збалансованої структури її потужностей. Реалізація проєктів нового будівництва та реконструкція наявних гідрогенеруючих потужностей дозволять компанії розширити частку маневрових потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі та зміцнити енергонезалежність країни", – цитує пресслужба компанії гендиректора.

Член наглядової ради "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій уточнив, що план також передбачає будівництво потужностей для зберігання електроенергії (energy storage) та виробництва водню.

"Ми ставимо перед собою амбітні цілі – реалізацію цілої низки масштабних енергетичних проєктів, серед яких будівництво нових гідрогенеруючих потужностей, будівництво так званих energy storage, а також потужностей з виробництва "зеленого" водню. Ми плануємо довгостроковий курс розвитку компанії, тож маємо враховувати всі ризики та виклики, які на сьогодні існують", – наведені у повідомленні слова Гвоздія.

Говорячи про проєкт Фінансового плану компанії на 2023 рік, заступниця генерального директора з економіки та фінансів Світлана Храпова вказала, що в документі враховано ризики й несприятливу ситуацію на ринку, а також реально оцінено поточний стан справ.

"Обсяги реалізації продукції ми прогнозуємо приблизно на тому ж рівні, що і в 2022 році. Втім фінансові надходження будуть меншими, оскільки ціни на електроенергію знижено. Враховуючи воєнний стан і нестабільні умови функціонування, ми усвідомлюємо ризики недоотримання коштів від покупців електричної енергії та інші негативні наслідки військової агресії, що можуть вплинути на наші плани і прогнози. Але фінансовий план, який ми нині обговорюємо, націлений на розбудову і розвиток енергетики країни", – зазначила Храпова.

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Як повідомлялося, за останніми наявними даними, "Укргідроенерго" в січні-вересні 2021 року звітувало про 9,1 млрд грн чистого прибутку.

Затверджений Кабміном оновлений фінансовий план ПрАТ "Укргідроенерго" на 2021 рік передбачав отримання компанією прибутку у розмірі 10 млрд грн.

Нагадаємо, що "Укргідроенерго" у 2020 році збільшило чистий прибуток на 914,3 млн грн порівняно з 2019 роком – до 4,13 млрд грн.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій компанії (103 гідроагрегати) становить 5849 МВт.