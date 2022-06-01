Молдова планує придбати 30% необхідної електроенергії у "Енергоатома"

Молдова планує забезпечити близько 30% власних потреб в електричній енергії у червні, придбавши її в українського "Енергоатома", решту споживання покриватиме Молдовська ДРЕС.

Про це повідомив віце-премʼєр-міністр - міністр інфраструктури Андрій Спіну, передає галузеве видання ExPro.

"Хочу повідомити про останні рішення щодо ситуації з електропостачанням на червень. "Енергоком" продовжив контракт ще на місяць за ціною $59,90 за MWh з МолДРЕС. Крім того, "Енергоком" підпише з "Енергоатомом" (українською державною компанією) контракт на постачання електроенергії на 30%. Середньозважена ціна електроенергії на червень становитиме приблизно $65,03 за MWh", – уточнив Спіну.

Як повідомлялося, у травні електроенергію до Молдови експортувало "Укргідроенерго", відповідно до графіку, узгодженого з Energocom та Moldelectrica. В компанії такі поставки називали "тестовими".

"Укргідроенерго" у травні викуповувало перетин для поставок у Молдову на добових аукціонах. На поточний місяць компанія викупила перетин тільки на 1 червня.

За результатами добових аукціонів з розподілу пропускної спроможності на напрям UA-MD на 2 та 3 червня, жодна компанія не викуповувала перетин.

Нагадаємо, "Енергоатом" вже постачав електроенергію до Молдови у жовтні 2020 року, того місяця до цієї країни буде експортовано 14,9 тис. МВт-год.