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Новини Фінанси
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Нацбанк зафіксував зменшення валютних надходжень від заробітчан

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заробітчани

Обсяги приватних грошових переказів у квітні зменшилися на 14,7%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, та становили $1 млрд.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Finbalance.

Зокрема, обсяги заробітної плати, яку українці отримують із-за кордону, скоротилися на 37,5%, обсяги інших приватних переказів, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 11,7%.

За даними НБУ, загалом офіційними каналами надіслано на 25,3% переказів менше, ніж у квітні минулого року, тоді як потік через неформальні канали залишився на рівні минулого року.

Оцінки Нацбанку свідчать, що усього за перші чотири місяці поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 10,5% – до $4,07 млрд. 

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році склав $15,03 млрд, що на 25,4% або на $3,05 млрд більше показника за 2020 рік ($11,98 млрд) і стало рекордним показником.

В тому числі офіційними каналами в Україну надійшли приватні перекази на $8,14 млрд (у 2020 році – $7,41 млрд), а неформальними – на $6,89 млрд (у 2020 році – $4,57 млрд).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Так може для початку потрібно зробити щоб готіковий та безготівковій курс не відрізнявся у 550 грн за 100 долларів?
На сьогодні заробітчанин не може відправити родині валюту, вона автоматично конвертується у гривню, і ці 550+ грн за 100 долларів отримує чомусь банк, а не родина заробітчанина.
Тож люди і шукають інші способи відправки грошей.

І ще питання до різноманітних благодійних організацій. Більшість пожервувань йде іноземною валютою на україньскі рахунки, якщо і там банки заробляють на таких операціях то в мене просто нема слів.
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01.06.2022 20:17
+8
Гусак худне. Птахи у вирії. Будемо гризти нігті і щипати гетьманцева за зад.
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01.06.2022 19:00
+6
Так кордони закриті, всі мужики - заробітчани хто на війні, хто дома без роботи сидить, бо працювали сезонно в Польщах і Чехіях, не випускають... Євро-злотих небуде!
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01.06.2022 22:40
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Так все просто. Заробітчани шлють коптери, ночніки, турнікети, спальники, тактичні рюкзаки, рукавиці окуляри....
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01.06.2022 19:00 Відповісти
Гусак худне. Птахи у вирії. Будемо гризти нігті і щипати гетьманцева за зад.
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01.06.2022 19:00 Відповісти
Так може для початку потрібно зробити щоб готіковий та безготівковій курс не відрізнявся у 550 грн за 100 долларів?
На сьогодні заробітчанин не може відправити родині валюту, вона автоматично конвертується у гривню, і ці 550+ грн за 100 долларів отримує чомусь банк, а не родина заробітчанина.
Тож люди і шукають інші способи відправки грошей.

І ще питання до різноманітних благодійних організацій. Більшість пожервувань йде іноземною валютою на україньскі рахунки, якщо і там банки заробляють на таких операціях то в мене просто нема слів.
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01.06.2022 20:17 Відповісти
+ В 10

НБУ захопив всі шляхи, під маслом "Регулює") бо війна
на цих шляхах засіли валютні шакали наближені до НБУ

і виходить кому війна, акому мани мани мани...

тому, якого касного здавати валюту легально, якщо явно розумієш, що за допомогою НБУ валютні ділки тебе грабують, причому законно
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02.06.2022 01:25 Відповісти
Кому слать!?к мужикам которые до войны работали за бугром подъехали жоны и дети.вот и весь хер до копейки
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01.06.2022 21:14 Відповісти
Так кордони закриті, всі мужики - заробітчани хто на війні, хто дома без роботи сидить, бо працювали сезонно в Польщах і Чехіях, не випускають... Євро-злотих небуде!
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01.06.2022 22:40 Відповісти
Так Зевождь же сказал что заграницу никого не выпустит, и заробитчани не исключение.
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02.06.2022 00:44 Відповісти
Прлосто многие забрали туда семьи
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02.06.2022 08:03 Відповісти
Мільйони заробітчан працювало сезонно з лютого по грудень, привозили валюту в Україну за які жінка з дітьми жили в Україні, купували продукти, одяг, платили за комунальні послуги і т.д. доречі, заборгованості по несплаті за комунальні росте, купівельна спроможність впала, валюти нема.
Я попереджав шо крім війни ще буде удар в тилу економічний. А з чого платити солдату зарплату?; Одного солдата утримує в тилу 15 цивільних працівника! Проста арифметика!
Так шо інфляція битиме рекорди, гривня печатається, валютних надходжень від головного інвестора України " Заробітчанина" нема ...
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02.06.2022 08:08 Відповісти
Більше того західний бізнес почав вивозити свої заводи з країни,безробіття буде зростати,так чехи забрали виробництво автозапчатин ,перевезли до Румунії та Африки.Якщо уряд нічого небуде робити,то дійсно, незабаром навіть пенсії нема чим буде давати,хіба що надрукують,але то не гроші вже будуть.
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02.06.2022 12:35 Відповісти
 
 