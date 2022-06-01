Нацбанк зафіксував зменшення валютних надходжень від заробітчан
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Обсяги приватних грошових переказів у квітні зменшилися на 14,7%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, та становили $1 млрд.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Finbalance.
Зокрема, обсяги заробітної плати, яку українці отримують із-за кордону, скоротилися на 37,5%, обсяги інших приватних переказів, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 11,7%.
За даними НБУ, загалом офіційними каналами надіслано на 25,3% переказів менше, ніж у квітні минулого року, тоді як потік через неформальні канали залишився на рівні минулого року.
Оцінки Нацбанку свідчать, що усього за перші чотири місяці поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 10,5% – до $4,07 млрд.
Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році склав $15,03 млрд, що на 25,4% або на $3,05 млрд більше показника за 2020 рік ($11,98 млрд) і стало рекордним показником.
В тому числі офіційними каналами в Україну надійшли приватні перекази на $8,14 млрд (у 2020 році – $7,41 млрд), а неформальними – на $6,89 млрд (у 2020 році – $4,57 млрд).
Будь ласка, зачекайте...
На сьогодні заробітчанин не може відправити родині валюту, вона автоматично конвертується у гривню, і ці 550+ грн за 100 долларів отримує чомусь банк, а не родина заробітчанина.
Тож люди і шукають інші способи відправки грошей.
І ще питання до різноманітних благодійних організацій. Більшість пожервувань йде іноземною валютою на україньскі рахунки, якщо і там банки заробляють на таких операціях то в мене просто нема слів.
НБУ захопив всі шляхи, під маслом "Регулює") бо війна
на цих шляхах засіли валютні шакали наближені до НБУ
і виходить кому війна, акому мани мани мани...
тому, якого касного здавати валюту легально, якщо явно розумієш, що за допомогою НБУ валютні ділки тебе грабують, причому законно
Я попереджав шо крім війни ще буде удар в тилу економічний. А з чого платити солдату зарплату?; Одного солдата утримує в тилу 15 цивільних працівника! Проста арифметика!
Так шо інфляція битиме рекорди, гривня печатається, валютних надходжень від головного інвестора України " Заробітчанина" нема ...