Нафтопродукти з російської нафти продовжують потрапляти в США попри санкції, – WSJ

На тлі запроваджених Європою та США санкцій вантажовідправники та нафтопереробники виводять російську нафту на ринок, приховуючи її походження.

За даними видання The Wall Street Journal, танкери з нафтопродуктами, які принаймні частково могли бути виготовленні з російської нафти, минулого місяця прибули в Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Вантажі були доставлені через Суецький канал і через Атлантику з індійських нафтопереробних заводів, які збільшують закупівлю російської нафти, свідчать транспортні записи, дані платформи Refinitiv та аналіз гельсінського аналітичного центру Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

За даними Kpler, нафтопереробний завод, що належить індійському енергетичному гіганту Reliance Industries Ltd., купив у травні у 7 разів більше російської нафти в порівнянні з довоєнним рівнем, що становить п’яту частину його загального споживання.

Reliance зафрахтувала нафтовий танкер для перевезення компонентів бензину, який відправився з сусіднього порту Сікка 21 квітня без запланованого пункту призначення. Через три дні він оновив свої записи, вказавши порт призначення в США і відплив, вивантаживши свій вантаж 22 травня в Нью-Йорку.

"Ймовірно, що компанія Reliance взяла вантаж російської нафти зі знижкою, очистила її, а потім продала продукт на короткостроковому ринку, де знайшла покупця в США", – пояснює говорить провідний аналітик Центру Лаурі Міллівірта.

Експорт нафтопродуктів з Індії на тлі зростання закупівлі дешевої російської нафти різко зріс з початку війни: поставки до Європи зросли на третину і на 43% – у США, порівняно з попереднім кварталом.

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Видання відзначає, що після вторгнення в Україну та санкцій з боку США та Європейського Союзу трейдери намагаються приховати походження російської нафти. Зокрема, приховати походження сировини вдається в сумішах нафтопродуктів, таких як бензин, дизельне паливо та хімікати.

Запроваджене у березні ембарго США забороняє імпорт нафти, нафтопродуктів, скрапленого природного газу та вугілля з Росії, але паливо часто виготовляють із сумішей продуктів різного походження, вказує WSJ.

За словами опитаних виданням юристів, Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC) зазвичай визначає походження товару, якщо його частка в загальному об’ємі перевищує 25%. Однак під це обмеження не підпадають товари, які були перероблені в інший товар іноземного виробництва. За словами юристів трьох різних фірм, наразі OFAC не пояснив, чи є порушенням санкцій переробка сирої нафти в такі продукти, як бензин чи дизельне паливо.

Загалом експорт російської нафти відновився у квітні після падіння в березні, коли набули чинності перші західні санкції, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство. Експорт нафти з Росії зріс на 620 тис. барелів – до 8,1 мільйона барелів на добу, що близько до довоєнного рівня.

При цьому найбільше зростання експорту російської нафти припадає на Індію, яка збільшила її імпорт до 800 тисяч барелів на добу, порівняно з 30 тис. барелів до початку активної фази війни в Україні. Зростанню попиту на російську нафту спряли великі знижки, які сягали $35 за барель, порівняно з вартістю еталонного сорту Brent.