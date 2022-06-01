Кількість вакансій на ІТ-ринку України впала вдвічі через війну, – GlobalLogic

Кількість вакансій на ІТ-ринку України з початку активної фази воєнних дій зменшилася у два рази.

Про це заявив віце-президент української ІТ-компанії GlobalLogic Андрій Яворський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ринок праці знаходиться у важкому стані. Кількість вакансій скоротилася вдвічі", – сказав керівник компанії.

Він пояснив, що західні компанії, які хотіли працювати в Україні, бачать здебільшого медійну картину, яка показує всі звірства російських солдатів для того, щоб пояснити західним партнерам, що країна потребує допомоги.

З одного боку, за словами Яворського, медійне подання інформації виконує своє призначення, але з іншого – лякає західних партнерів українського бізнесу. Відповідно, західні компанії скорочують плани розвитку своїх проєктів в Україні, що істотно вплинуло на ринок праці.

"Якщо раніше на одного кандидата припадало по 5-10 вакансій, то зараз їх значно менше. Плюс змістився акцент попиту на вищі позиції – рівня middle і senior, а меншою мірою на фахівців-початківців. Хоча до початку війни попит на них був достатньо великим", – зазначив віце-президент GlobalLogic.

Він додав, що сама компанія в поточних умовах, насамперед, воліє закривати нові позиції власним персоналом, переводячи на нові вакансії людей з менш активних або тимчасово заморожених проєктів.

Як повідомлялося, влітку 2021 року японський конгломерат Hitachi Ltd. оголосив про придбання постачальника послуг для розробки програмного забезпечення GlobalLogic Inc. Загальна вартість угоди з урахуванням заборгованості GlobalLogic склала $9,6 млрд.

ІТ-компанія "GlobalLogic Україна" – одна з найбільших розробників програмного забезпечення в Україні. Має офіси та понад 4,5 тис. спеціалістів у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.