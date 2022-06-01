"Філіп Морріс" сплатив в Україні у березні-квітні податків на 5,8 мільярда

Компанія "Філіп Морріс" залишається одним з найбільших платників податків в Україні, незважаючи на тимчасову зупинку фабрики поблизу Харкова.

Про це в інтерв’ю повідомив генеральний директор компанії Максим Барабаш.

"З початку війни ми лишаємося одним з найбільших платників податків. У березні-квітні сплатили 5,8 млрд грн. У березні сума акцизних платежів компанії становила близько 63% загальних акцизних надходжень з тютюнових виробів в Україні", - сказав він.

За його словами, з початку війни тютюнова фабрика компанії поблизу Харкова припинила роботу. Наразі компанія імпортує тютюнові вироби з країн Європейського Союзу. Над забезпеченням поставок в Україну працює 5 фабрик Philip Morris International. Імпорт ніяк не вплинув на обсяг сплачених податків в Україні.

Максим Барабаш зазначив, що завдяки імпорту з червня набільш популярні торгівельні марки PMI будуть доступні у продажу. І протягом наступних місяців компанія планує суттєво розширити асортимент в Україні

Щодо перспектив запуску виробництва в Україні, то зважаючи на ситуацію в Харківській області, поки рано говорити про відновлення роботи фабрики.

За оцінками компанії, з березня ринок тютюнових виробів в Україні скоротився щонайменше на 10%, з огляду на кількість повнолітніх споживачів, які виїхали за кордон, а також залишилися на тимчасово окупованих територіях.