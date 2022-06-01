Нацбанк виключив із реєстру п'ять фінансових установ

Національний банк виключив із реєстрів трьох страховиків, одну фінансову компанію та одного страхового брокера. Водночас дві фінансові установи добровільно відмовилися від ліцензій.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, із Державного реєстру фінустанов виключено трьох страховиків, які не мали чинних ліцензій:

ПрАТ "Страхова компанія "Український фінансовий альянс", ліцензії якого було анульовано 21 січня 2022 року за заявою страховика;

ТДВ "Страхова компанія "Віп-Капітал", ліцензії якого було анульовано 21 січня 2022 року за заявою страховика;

ПрАТ "Страхова компанія "Остра", ліцензії якого було анульовано 9 лютого 2022 року як захід впливу.

Крім того, з Державного реєстру фінустанов виключено ТОВ "ФК "Форза", а з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів – Дочірнє підприємство "Сінко Груп (Україна)". Ці установи виключені з реєстрів на підставі поданих ними заяв.

Також ухвалено рішення відкликати ліцензії двом фінансовим установам на підставі поданих ними заяв:

ТОВ "ФК "Форза" – ліцензії на надання послуг з факторингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ "Перфект Фінанс" – ліцензію на надання гарантій.

Усі зазначені рішення Нацбанк ухвалив на засіданнях 19 та 30 травня 2022 року.