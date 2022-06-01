Німецькі компанії RWE і Uniper почали платити за російський газ через "Газпромбанк"

Німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".

Про це повідомляє видання Handelsblatt із посиланням на слова представників компаній.

"Як і інші німецькі та європейські компанії до нас, ми змінили спосіб оплати поставок газу з Росії. Перший із цих платежів був здійснений наприкінці травня", – зазначив представник Uniper.



Зазначається, що процедура була заздалегідь узгоджена з федеральним урядом і відповідає відповідним інструкціям ЄС.

RWE також підтвердив Handelsblatt, що компанія перерахувала суму в євро на рахунок у "Газпромбанку".

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Як повідомлялося, видання Politico склало список європейських енергокомпаній, які продовжують оплачувати та отримувати російський газ. Водночас деталей щодо відкриття цими компаніями саме рублевого рахунку немає, адже це не є публічною інформацією. Зокрема, журналісти представили перелік із 10 компаній з Угорщини, Німеччини, Франції, Італії, Австрії, Словаччини, Чехії та Словенії, які сплачуватимуть за газ через "Газпромбанк".

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.