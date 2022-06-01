Податкові надходження покривають лише третину бюджетних видатків під час війни, – Мінфін

Податкові надходження державного бюджету під час війни дозволяють фінансувати видатки лише на третину.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю виданню Mind.ua.

"Наразі за рахунок податків ми збираємо 54-56 млрд грн, і цими коштами покриваємо лише 1/3 потреб щодо наших видатків. Звісно, таке становище вимушене, адже ми воюємо і наші міжнародні партнери це розуміють і готові до нас дослухатися. Проте рано чи пізно ми маємо увійти в баланс", – розповів міністр.

Він уточнив, що у квітні загальний фонд держбюджету отримав 70% запланованих податкових надходжень. Зокрема, від Податкової надійшло близько 45 млрд грн, а від Державної митної служби – 8,3 млрд грн.

Водночас, за його словами, видатки державного бюджету перевищують 200 млрд на місяць.

"Можу сказати про щомісячні видатки, які ми проводимо. За місяць, у середньому, це понад 200 млрд грн. Наприклад, за квітень – 206 млрд грн. Сюди входять виплати на ВПО, армію тощо", – зазначив Марченко.

"У квітні на ВПО й продовольчі програми витрачено близько 14-15 млрд грн. У травні цифра буде більшою – десь 16-17 млрд грн. Якщо говорити про видатки на соцзахист загалом – це 34 млрд грн, на освіту й медицину – 31 млрд грн, зарплата в бюджетній сфері – 5 млрд грн. Звісно, левова частка коштів спрямовується на армію. Взагалі, військовий бюджет складає три чверті всього бюджету України, отож і видатки здійснюємо приблизно в такому обсязі", – уточнив голова Мінфіну.

Він додав, що покривати дефіцит держбюджету наразі дозволяють надходження від Національного банку та міжнародна допомога.

"З початку війни до України надійшло понад $6 млрд зовнішньої допомоги у вигляді грантів та кредитів. Гранти надає США, і ми вже отримали $1 млрд з них. Також у вигляді грантової допомоги отримано 110 млн євро від уряду Італії і понад 120 млн євро від Європейського Союзу. Кошти, які не є грантовими, надаються переважно під 1% річних і термінами від 10 до 30 років", – розповів Марченко.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", які передбачають збільшення видатків на 287,09 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень.

Зокрема, законом передбачається збільшити видатки на: