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Новини Корупція
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аукціон (1209) Коломойський (1725) Укрнафта (775) скраплений газ (1040) ДБР (408)

ДБР розслідує продаж скрапленого газу "Укрнафти" фірмам Коломойського за заниженими цінами

Новини БізнесЦензор Корупція

коломойский

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта" протягом квітня-травня 2022 року.

Як повідомляє пресслужба ДБР, в рамках відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) провадження суд арештував зазначений скраплений газ.

За даними слідства, під час воєнного стану у квітні поточного року ПАТ "Укрнафта" подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа, запропонована ПАТ "Укрнафта", яка не мала ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках.

"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. гривень за тону, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. гривень за тону. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

"Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень", – наголошують у ДБР.

Як повідомлялося, 27 квітня "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну на товарному майданчику "Української міжбанківської валютної біржі".

Інформацію про учасників та переможців не розкривали, однак за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов’язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським. Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.

Як і за якою схемою напівдержавна компанія збагатила олігарха - дивіться у розслідуванні:

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
Наши ребята за Украину гибнут, а пузатая БАБУШКА БЕНЯ с ВНУЧКОМ ВОВОЙ бабло косят.
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01.06.2022 17:51
+14
а где сам Беня ? этого поца уже заждались в Америке
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01.06.2022 16:32
+13
Результат за підсумками розслідування -відсутність складу злочину
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01.06.2022 15:39
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Результат за підсумками розслідування -відсутність складу злочину
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01.06.2022 15:39 Відповісти
Патамушта - "ета другоє".
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01.06.2022 20:07 Відповісти
Ручные бобики Зели совсем нюх потеряли
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01.06.2022 16:12 Відповісти
чому? Нічого не сталось, Контора повинна записати це і занести бомагу в архів.
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01.06.2022 16:25 Відповісти
а где сам Беня ? этого поца уже заждались в Америке
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01.06.2022 16:32 Відповісти
За результатами розслідування ПАТ "Укрнафта" продала Бені скраплений газ за завищеними цінами.
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01.06.2022 16:36 Відповісти
Ще й доплатять Бєні пару лярдів з бюджету,як потерпілому...
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01.06.2022 16:49 Відповісти
Це так - тупо поржать ??? Маємо надію що добре сміється той - хто сміється останній , бо Зеленський не безсмертний .
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01.06.2022 16:57 Відповісти
Наши ребята за Украину гибнут, а пузатая БАБУШКА БЕНЯ с ВНУЧКОМ ВОВОЙ бабло косят.
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01.06.2022 17:51 Відповісти
пока малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат не будет в Житомире на пожизненном, а беня в Гуантанамо с полной конфискацией Украине ни чего не светит.....
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01.06.2022 18:36 Відповісти
Коли Беня поверне ******..і в Привата 5 млрд. доларів. Америка чекає від влади справедливості.
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01.06.2022 18:43 Відповісти
Передайте цього блазня США там вже слідство закінчилось всеодно ДБР неспроможне довести провинність марно не тужтись і вам буде спокій.
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01.06.2022 18:49 Відповісти
Беня притих и зашухарился так, что даже писка не слышно.
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01.06.2022 21:13 Відповісти
Мышиная возня.... Явно HIMARS давался под гарантии по бородатой бабушке... Но мы-то с вами понимаем- отдаст беню и всё посыплется как карточный домик... А так- "вот, как бы, боремся!"
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01.06.2022 21:26 Відповісти
Головне повернути мито на авто, а то держава втрачає гроші🤣🤣🤣
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02.06.2022 00:22 Відповісти
Вангую: "Рафик окажется абсолютно неувиновным".
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02.06.2022 00:29 Відповісти
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02.06.2022 01:07 Відповісти
Яка оперативність ДБР!
Насправді ні.
На третій місяць віддуплились, хоча ЗМІ давно вже про це пишуть.

Саме цей злочин довжиною в два місяці може бути однією з причин того, що Польща вирішила безкоштовне надання паливно-мастильних матеріалів Україні.
Одні займається благодійністю, інші барижать на крові.
Але ж утриманки каломоя з Г+Г про це не розкажуть.
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02.06.2022 01:32 Відповісти
Паяльник в дупу Бені і він розкаже скільки перерахував за це БоНеВтіку. А далі видати оце чмо американській феміді.
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02.06.2022 03:37 Відповісти
Головне щоб паяльник там і залишився до кінця його днів.
І не виключати!!!
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02.06.2022 06:20 Відповісти
І хто це дозволив ручному ДБР відкривати справу на таку поважну людину?
Невже з Вованом горщики побили? Щось не віриться.
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02.06.2022 06:18 Відповісти
 
 