Нацагентство запропонувало запровадити санкції проти 16 тисяч осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції ідентифікувало для накладення міжнародних санкцій понад 12,7 тис. фізичних та 3,4 тис. юридичних осіб, які причетні до агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що нещодавно до переліку осіб, на яких необхідно накласти міжнародні санкції, Нацагентство додало:

керівництво банків, що перебувають під санкціями ЄС та США, серед яких керівництво "Альфа-банку" та "Cбєрбанку РФ";

ТОП-компанії росії та їхнє керівництво;

колишнього федерального канцлера Німеччини, а до недавнього й голову ради директорів ПАТ НК "Роснєфть" Герхарда Шредера;

бенефіціара концерну "Калашніков" Алана Лушникова;

пропагандистів, які поширюють наративи кремля – британського журналіста Філліпса Грема Вільяма та відеожурналіста, колишнього моряка ВМС США Патріка Ланкастера;

ексочільника "Роснано" Анатолія Чубайса.

У НАЗК наголосили, що з початку війни допомагає Міністерству закордонних справ України в ідентифікації осіб, які підтримують війну, для розширення санкційних списків в іноземних юрисдикціях, притягнення до кримінальної відповідальності, блокування активів та вирішення питання стягнення їх на користь України та її громадян.

Перелік осіб, на яких необхідно накласти міжнародні санкції, НАЗК надсилає до МЗС та Офісу Генерального прокурора.

Повні списки осіб, які досі не перебувають під санкціями, але сприяють продовженню війни проти України, розміщуються на порталі "Війна&санкції", що є головною базою даних про санкції, накладені через напад РФ на Україну.