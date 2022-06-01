Відновити мобільний зв’язок та інтернет на окупованій Херсонщині не вдається, – ОВА

Очільник Херсонської військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що наразі зв’язок з більшістю територіальних громад встановити не вдається.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, наразі відсутній мобільний зв’язок та частково інтернет на території області, яка тимчасово перебуває під окупацією. На деокупованих територіях області, у Кочубеївській та Нововоронцовській тергромадах, частково наявний мобільний зв’язок.

"Зв’язок з більшістю тергромад встановити не вдається. Окупанти вживають усіх заходів, щоб закрити для громадян України, усі можливі доступи до правдивої інформації. Намагаються підключити Інтернет та мобільний зв’язок через російських провайдерів та операторів", – наголосив Лагута.

Водночас, він додав, що на території громад, з якими вдалося встановити зв'язок, ситуація змінилась мало: наявне газо- ,водо- та електропостачання, в більшості громад криза з медикаментами, паливом та продуктами харчування.

В частині громад та населених пунктів зафіксовані тяжкі наслідки після обстрілів окупантів, зокрема зруйновані будинки та комунальні мережі, пошкоджено зв'язок та інтернет. Також залишається проблема з виплатою пенсій та соціальної допомоги.

"Потрібен певний час для налагодження зв’язку з громадами. Робота щодо відновлення мобільного зв’язку та інтернету українських операторів проводиться", – підкреслив глава Херсонщини.

Напередодні у Держспецзв'язку повідомили, що з 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області.

"Відповідно до отриманої від компаній інформації відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання, від’єднання кабелів тощо. Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони", – наголосили у держслужбі.

У Держспецзв'язку додали, що найближчим часом відновити зв’язок у області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.