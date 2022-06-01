Україна може зібрати понад 66 мільйонів тонн зернових та олійних, – УЗА

Україна цього року може отримати врожай зернових та олійних культур близько 66,5 млн тонн з площі близько 18,8 млн га.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація.

Зазначається, що експорт з України в новому сезоні може сягнути 30 млн тонн, але за умови збільшення вдвічі пропускної здатності переходів на кордонах України. Водночас в умовах нинішньої пропускної спроможності, Україна може розраховувати на обсяг експорту 12-18 млн тонн в 2022/2023 маркетинговому році.

Окрім того, перехідні залишки в 2021/2022 маркетинговому році складуть близько 25 млн тонн, а в 2022/2023 МР за оптимістичними прогнозами можуть збільшитись до 31 млн тонн, а за песимістичними – близько 43 млн тонн.

Врожай пшениці в Україні цього року можна очікувати на рівні 19,2 млн тонн, що суттєво нижче від рекорду минулого року (33 млн тонн), проте цей показник втричі більше, аніж Україна споживає пшениці на рік. При цьому перехідні запаси пшениці минулого врожаю складають майже 10 млн тонн.

Експорт пшениці в 2022/2023 МР з врахуванням великих перехідних запасів може скласти близько 10 млн тонн.

Ячменю в цьому році можна зібрати на рівні 6,6 млн тонн (в 2021 – 10,1 млн тонн), а експорт в 2022/2023 МР можна очікувати на рівні 2 млн тонн. Урожай кукурудзи в новому сезоні можна очікувати на рівні 26,1 млн тонн (в минулому році 37,6 млн тонн), при цьому експорт може скласти близько 15 млн тонн.

Урожай соняшнику можна очікувати на рівні 9 млн тонн (в 2021 – 16,9 млн тонн). Урожай ріпаку прогнозується на рівні 1,5 млн тонн (в 2021 – 2,9 млн тонн), при цьому експорт 2022/2023 МР очікується на рівні 1,3 млн тонн. Врожай сої очікуємо на рівні 2,1 млн тонн (в 2021 – 3,5 млн тонн), а експорт 2022/2023 МР можна очікувати на рівні 0,8 млн тонн.

Загалом експорт зернових та олійних в 2022/2023 МР можна очікувати на рівні 30 млн тонн, якщо Україна в умовах блокади чорноморських портів зможе збільшити пропускну здатність інших логістичних напрямків вдвічі, зокрема й залізничних переходів на кордонах з країнами ЄС. На сьогодні пропускна здатність альтернативних маршрутів складає не більше 1,5 млн тонн на місяць.

Україна та країни партнери, також ЄС на всіх рівнях, працюють над тим, щоб збільшити пропускну здатність альтернативних логістичних шляхів, прибравши всі бюрократичні та технічні перешкоди. Щоб Україні досягнути показника експорту в 30 млн тонн, потрібно збільшити пропускну здатність на кордонах ЄС до 3 млн тонн на місяць, наголошують в УЗА.

Так, Україна гарантовано буде мати достатні запаси зерна, в той час як країни світу недоотримають значну кількість зерна з України через війну РФ проти України, що призведе до зростання цін та продовольчої інфляції навіть у розвинених країнах. Брак і дорожнеча продовольства може спричинити за оцінками ООН голод в багатьох бідних країнах світу, масові протести та заворушення, і як наслідок масову міграцію людей з країн Африки та Близького Сходу до ЄС.

Нагадаємо, в 2021 році Україна зібрала рекордний урожай зернових та олійний культур – понад 106 млн тонн.