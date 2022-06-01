Ізраїльський сервіс таксі Gett припинив роботу в Росії

Ізраїльський сервіс таксі Gett з 1 червня припинив роботу в Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Відповідно до рішення глобального офісу Gett 31 травня 2022 року буде припинено технічну підтримку, доопрацювання та забезпечення функціонування мобільного застосунку Gett в Росії. Це означає, що останній день роботи програми – 31 травня 2022 року", – зазначили у Gett.

Тепер російські водії не зможуть отримати замовлення на поїздки.

Зазначимо, що Gett ухвалив рішення про реорганізацію російського бізнесу ще 11 березня. На російський ринок припадало близько 17% валового прибутку компанії.

Заява про припинення роботи в РФ була зроблена в день оголошення про те, що Gett та Rosecliff Acquisition Corp вирішили відмовитися від злиття таксі-сервісу та SPAC-компанії, за підсумками якого Gett отримала б публічний статус.