S&P знизило довгостроковий рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва в іноземній та національній валюті з рівня "B-" до "CCC+" із негативним прогнозом.

Як зазначили в агентстві, перегляд рейтингу Києва обґрунтований зниженням 27 травня суверенних кредитних рейтингів України, передає Інтерфакс-Україна.

У разі зниження суверенного рейтингу до рівня "CCC" та нижче агентство обмежує рейтинги органів місцевого самоврядування на рівні оцінки трансфертної вартості та конвертованості (T&C).



"Хоча наша оцінка T&C для України безпосередньо обмежує кредитний рейтинг емітента в іноземній валюті для Києва, вона також може побічно вплинути на наш кредитний рейтинг емітента у національній валюті, наприклад, у разі реструктуризації боргу", – йдеться у повідомленні.



За даними S&P, станом на середину квітня 2022 року Київ мав достатньо ліквідності (8 млрд грн еквівалентних $270 млн) для обслуговування боргових зобов'язань протягом наступного року. Водночас у разі реструктуризації боргу в іноземній валюті місто може ухвалити рішення щодо реструктуризації боргу в національній валюті за прикладом 2015 року.



В агентстві зазначають, що здатність Києва здійснювати боргові виплати може швидко змінитись через війну.



"Незалежно від тривалості воєнних дій санкції та пов'язані з ними політичні ризики, ймовірно, будуть якийсь час присутні. Потенційні ефекти можуть включати зміщення товарних ринків, особливо нафти та газу, збої у ланцюжках постачань, тиск інфляції, послаблення зростання та волатильність ринку капіталу", – повідомляє S&P.



Агентство наголошує, що перегляд рейтингу у бік нижчого можливий у разі погіршення ліквідності або зміни пріоритету з обслуговування боргових зобов'язань на фінансування власних потреб, а також у разі зниження суверенних рейтингів. Поліпшення прогнозу до "стабільного" також можливе у разі підвищення прогнозу суверенного рейтингу.



Як повідомлялося, S&P Global Ratings знизило довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "B-/B" до "CCC+/C". Водночас агентство підтвердило рейтинги в національній валюті на рівні "B-/B" та "uaBBB-".