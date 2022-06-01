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Німеччина (1678) олігарх (228) Росія (11605) санкції (3436)

Глава МВС однієї з земель Німеччини закликав конфіскувати майно олігархів з РФ для відновлення України

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германия

Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус закликав орієнтуватися на Канаду у питанні роботи з активами російських олігархів та експропріації.

Про це повідомляє Spiegel.

"Ми повинні наслідувати приклад Канади і не просто заморозити активи олігархів, які перебувають у списку санкцій ЄС проти Росії, а конфіскувати їх і використовувати для гуманітарної допомоги та відбудови України", – заявив він.

Політик зажадав, щоб ця процедура поширювалася не лише на олігархів, а й на всіх, хто допомагає їм обходити санкції.

Як повідомлялося, Україна закликала країни G7 ухвалити закони для передачі заморожених російських активів Україні.

Автор: Юлiя Недашківська
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