Нацкомісія схвалила ліцензійні умови діяльності зі зберігання енергії

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 31 травня схвалила постанову "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Схвалення цього документу є першим кроком на шляху впорядкування діяльності ліцензіатів зі зберігання енергії на ринку електричної енергії. Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, а також визначають вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження такої діяльності", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основне завдання систем накопичення енергії – це оптимізація роботи ринку електроенергії. За рахунок вирівнювання графіка її споживання та виробництва вони допомагають зберігати надійну роботу енергосистеми в цілому.

За їх допомогою відбувається більш легка інтеграція енергетичних об'єктів, у тому числі й підприємств "зеленої" генерації в енергосистему України та забезпечується більша прогнозованість виконання планового графіку видачі потужності в мережу, додали у Нацкомісії.

"Затвердження Ліцензійних умов забезпечить використання систем накопичення енергії, збалансує роботу енергосистеми та підвищить стабільність електропостачання для споживачів", – наголосили в НКРЕКП.

Ліцензійні умови розроблені для реалізації Закону України "Про ринок електричної енергії", з урахуванням змін, внесених Законом України № 2046-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії", який набирає чинності 16 червня 2022 року.

Відповідно до цього закону, зберігання енергії – це діяльність, пов’язана з відбором електроенергії з метою перенесення її кінцевого використання на більш пізній момент.



Крім того, до зберігання відноситься перетворення електроенергії на інший вид енергії, в якому вона може зберігатися, з подальшим перетворенням в електроенергію для випуску її в систему передачі, систему розподілу, мережу електростанцій або мережі споживачів.