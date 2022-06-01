Сервіс графічного дизайну Canva відключив користувачів з Росії

Сервіс для графічного дизайну Canva йде з російського ринку та відключив доступ користувачам із РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.



"З початку війни ми консультувалися та працювали з тими, хто найбільше постраждав: від тих, хто тікає від конфлікту на місцях, до організацій цифрових прав та наших українських та російських членів команди. Зовсім нещодавно, під час розмови з українським урядом, щоб краще зрозуміти поточні зміни у війні, для нас стало очевидним зменшення впливу нашої платформи на Росію. Наша мета завжди полягала в тому, щоб найефективніше підтримати Україну та відповісти так, щоб вона могла допомогти припинити війну, тому ми сьогодні повністю виходимо з Росії", – зазначили в Canva.

Також у компанії повідомили, що коли вперше дізнались про вторгнення РФ в Україну, зосередилися на тому, щоб надати допомогу та підтримку тим, хто постраждав безпосередньо – включно зі своєю командою та їхніми родинами, українськими колегами, "а також мільйонами людей, які були змушені покинути свої домівки".

Також були розміщені пожертвування у розмірі $1 млн через Canva Foundation, переміщення команди та їхніх сімей із постраждалих районів, пожертвування некомерційним організаціям та інше.

Крім того, компанія з 1 березня припинила всі платежі в РФ.



"Ми впевнено віримо, що кожен, скрізь, повинен мати недвозначне право на мир і безпеку. Ми виступаємо за Україну і завжди будемо відстоювати те, що вважаємо правильним", – підсумували у компанії.

Тепер російські користувачі бачитимуть таке повідомлення: "Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії в Україні. У відповідь на вторгнення Росії в Україну, Canva більше не доступна у Росії. Щоб прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні, відвідайте сторінку ООН".