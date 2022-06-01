Туреччина скасувала ПЛР-тести для в'їзду до країни

Туреччина з 1 червня скасувала вимогу щодо необхідності надання ПЛР або експрес-тесту на коронавірус для в'їзду в країну через всі види кордонів.

Про це повідомляє газета Hurriyet, передає Інтерфакс-Україна.



"Міністерство внутрішніх справ Туреччини направило губернаторам 81 провінції країни циркуляр, в якому повідомляється про відміну необхідності надання негативних результатів ПЛР або експрес-тесту на коронавірус для в'їзду в країну через всі пункти переходу кордонів – повітряні, сухопутні, залізничні та морські", – йдеться в повідомленні.



Раніше для в'їзду до Туреччини туристам без сертифіката про щеплення або довідки про перенесений коронавірус потрібно було пред'явити ПЛР-тест, зроблений не менш ніж за 72 години до в'їзду, або антиген-тест, зроблений не менш ніж за 48 годин до в'їзду.



Із 30 травня у Туреччині також було скасовано вимогу про обов'язкове носіння масок, воно зберігається лише для медичних закладів.