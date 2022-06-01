Євросоюз може запропонувати ввести мито на російську трубопровідну нафту, – FT

Європейська комісія запропонує запровадити мита на російську нафту, якщо країни Євросоюзу не зможуть домовитися про терміни відмови від трубопровідного постачання, яке не потрапило під нафтове ембарго.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело у Єврокомісії.



За його словами, Євросоюз погодить введення мит, якщо Угорщина не зможе позначити чіткі терміни відмови від постачання нафти трубопроводом "Дружба". Це зробить російську нафту менш конкурентоспроможною і може змусити Москву зменшити ціну або змусить Угорщину та інші країни платити більше, пояснив співрозмовник.



Крім того, нафта, яка поставляється до Угорщини, Чехії та Словаччини через трубопровід "Дружба", коштує приблизно на 20% дешевше, ніж альтернативи для решти країн, зазначає видання.



Запровадження мита на російську нафту вимагатимуть лише кваліфікованої більшості голосів, а не всіх 27 країн-членів, тому Угорщина не зможе заблокувати і цей захід.

"Кращий варіант – заборона на імпорт. Але мито – це альтернативна можливість, яку ми можемо розглянути", – сказав чиновник.

Введення мит обговорюватиметься, якщо серед країн Євросоюзу складеться думка, що Будапешт "лише тягне час" і сподівається, що зможе користуватися трубопроводом невизначено довго, пояснило джерело FT.

Як повідомлялося, лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо ембарго на експорт російської нафти, зробивши виключення для імпорту трубопроводами на вимогу Угорщини. Водночас обмеження передбачають тимчасовий виняток для трубопровідної нафти.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року. "Незабаром ми повернемося до питання решти 10% трубопровідної нафти", – зазначила голова Єврокомісії.