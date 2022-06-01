БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
779 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
593 0
OpenDataBot (64) ФОП (68)

За останній тиждень травня зареєстрували рекордну кількість ФОПів з початку вторгнення РФ

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

бизнес

За останній тиждень травня було зареєстровано 4454 ФОПи, що є найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Натомість кількість реєстрацій нових юридичних осіб залишається стабільною. За останній тиждень з'явилось 643 нові компанії.

"Це середній показник реєстрацій юросіб у травні та рівно у 10 разів більше, аніж було у перший тиждень після відкриття реєстру два місяці тому", – йдеться у повідомленні.

"Опендатабот" нагадав, що в перші тижні війни Єдиний державний реєстр не працював – нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП постійно зростає.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 