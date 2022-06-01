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В ОПЕК розглядають можливість виключити РФ з нафтової угоди через санкції, – WSJ

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опек

Деякі члени ОПЕК розглядають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти, оскільки західні санкції та часткове ембарго в Європі починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти.

Про це пише WSJ.

Звільнення Росії від її цілей щодо видобутку нафти потенційно може відкрити шлях для Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших виробників в ОПЕК, щоб видобувати значно більше нафти, оскільки вторгнення в Україну призвело до зростання цін на нафту вище $100 за барель.

Росія, один з трьох найбільших виробників нафти у світі, торік домовилася з ОПЕК і дев’ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення обсягу видобутку нафти, але тепер очікується, що її видобуток цьогоріч впаде приблизно на 8%.

13 членів ОПЕК і 10 країн-виробників, що не входять до організації, включно з РФ, мають зустрітися 2 червня. Тоді мають схвалити збільшення щомісячного видобутку нафти, щоб поступово повернутись до пандемічного рівня.

Автор: Юлiя Недашківська
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Зніміть квоти ОПЕК на видолуток нафти - хай вона буде по 30 долярів за барель, а бензин подешевшає у тричі
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01.06.2022 11:58 Відповісти
ось удар пiд дих рашi! Вони вже вiдкрили жадiбне хавало на дорогу нафту, а тут ii дешевою зробили.
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01.06.2022 13:54 Відповісти
Думаю, що ніхто кацапстанію не викине звідти. Бо, як завжди, знайдеться хтось хто буде проти цього. Бо кацапи витратили багато млрд долярів для створення штучних їхніх прихильників. Так що, на жаль для всього цивілізованого світу, цього не буде.
А дуже шкода
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01.06.2022 16:36 Відповісти
 
 