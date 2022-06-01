ЄС заборонить страхування танкерів, які транспортують російську нафту по світу, – WSJ (оновлено)

Шостий пакет санкцій проти РФ містить заборону європейським компаніям страхувати судна, які перевозять російську нафту по всьому світу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посилаючись на свої джерела серед чиновників та дипломатів.

"Ці санкції можуть підірвати зусилля Росії продавати свою нафту в Азії, адже європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою",- зазначає видужання.

Судновласники та трейдери укладають страхові поліси, щоб захиститися від величезних потенційних витрат, пов’язаних із пошкодженням танкера, розливом нафти та іншими небезпеками.

Водночас компанії з ЄС контролюють 90% ринку страхування суден. Така заборона зменшить обсяги експорту російської нафти в країни Азії, адже без страховки судновласники відмовлятимуться перевозити нафту без страховки.

Опитані виданням WSJ нафтотрейдери та судновласники заявили, що заборона європейським компаніям страхувати танкери з російською нафтою стане одним із найефективніших інструментів для ЄС, щоб завдати удару по російській економіці, адже може підірвати зусилля РФ перенаправити не затребувані в ЄС обсяги нафти в Азію.

Пізніше Financial Times повідомило з посиланням на джерела, що Велика Британія та Євросоюз погодили скоординовану заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту.



За даними співрозмовників видання, цей крок закриє для Москви найбільший страховий ринок Lloyd's of London, і різко обмежить можливості експорту сирої нафти, а також може змусити РФ шукати можливості для страхування на невеликих, менш розвинених ринках.



Водночас зазначається, що Греція і Кіпр погодилися на пропозицію про введення такої заборони тільки після того, як Велика Британія взяла на себе зобов’язання наслідувати їхній приклад.

Як повідомлялося, лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо ембарго на експорт російської нафти, зробивши виключення для імпорту трубопроводами на вимогу Угорщини.

Водночас обмеження передбачають тимчасовий виняток для трубопровідної нафти, чого вимагала Угорщина.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року.

"Незабаром ми повернемося до питання решти 10% трубопровідної нафти", – зазначила голова Єврокомісії.