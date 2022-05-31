Нацкомісія ухвалила зміни для зниження цін на ринку електроенергії

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала учасників ринку у своїх заявках на торги на внутрішньодобовому ринку (ВДР) зазначати ціни на електричну енергію не менше значення 102% ціни ринку "на добу наперед" (РДН).

Відповідне рішення про зниження цінової межі до 102% із 110%, встановлених раніше, регулятор ухвалив на засіданні 31 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином НКРЕКП внесла зміни до постанови про забезпечення стабільного функціонування ринку електроенергії в умовах воєнного часу №332 від 25 лютого 2022 року.

Своє рішення регулятор пояснив викривленою ситуацією на ринку електроенергії, що склалася в умовах війни та профіцит ресурсу.

"Сьогодні, враховуючи профіцит електроенергії та цінові обмеження на різних сегментах ринку, спостерігається ситуація, за якої в деякі години ціни на ВДР перевищують ціни на балансуючому ринку, що суперечить основним принципам функціонування ринку електроенергії", – йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

При цьому регулятор зазначив, що обсяг купівлі-продажу на ВДР у травні 2022 року у 76 разів менший порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка купівлі-продажу на ньому становить 0,15% загального обсягу споживання електроенергії в Україні, тоді як у травні 2021 року вона становила 3,02% за значно більших абсолютних значень.

Крім того, регулятор зняв обмеження щодо максимального загального продажу електроенергії на всіх сегментах ринку, встановлених постановою №332, виробників електроенергії (тип D, з точкою приєднання 110кВт і вище), генеруюче обладнання яких було відключено протягом тривалого терміну.

За даними "Оператора ринку", 30 травня середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН становить 2308,69 грн за МВт-год (без ПДВ), на ВДР – 2745,51 грн за МВт-год (без ПДВ).