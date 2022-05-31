Рада не буде повертати акциз на паливо до завершення воєнного стану, – Гетманцев

Депутати не планують повертати акциз та ПДВ на паливо до завершення воєнного стану в країні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Це точно збільшить вартість палива, тому ми не плануємо повертати ці податки до завершення воєнного стану", – сказав Гетманцев.

Раніше Кабінет міністрів повністю скасував державне регулювання роздрібних цін на бензин та дизпаливо.

Як повідомлялося, 17 травня перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, однак називала певні "граничні ціни".

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн", – пообіцяла вона.

Міністерство економіки 14 травня оновило граничні ціни на бензин та дизпаливо, після чого максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л.

На початку травня Кабмін підвищив граничну торговельну надбавку до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.