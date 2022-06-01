Найбільша ІТ-компанія в Україні планує зменшити частку робітників (оновлено)

Розробник програмного забезпечення EPAM Systems Inc. планує закрити офіс в Росії і зменшити частку співробітників у регіоні, до якого також входять Україна та Білорусь, до 30%.

Про це президент та гендиректор EPAM Аркадій Добкін повідомив у ході щоквартального дзвінка з інвесторами, повідомляє спеціалізоване видання dev.by з посиланням на Seeking Alpha.

Він уточнив, що до кінця року в регіоні Росії, Білорусі та України залишиться близько 30% фахівців компанії.

"До ковіду штат в Україні, Білорусі та Росії наближався до 70% наших загальних виробничих потужностей (production capacity). До кінця 2021 року ця частка була меншою за 60%. Ми сподіваємось, що до кінця 2022 року нам вдасться скоротити наш виробничий штат у регіоні приблизно до 30%", – сказав Добкін.

При цьому невідома доля співробітників російського офісу EPAM, який має остаточно припинити свою роботу влітку. У розмові з інвесторами Добкін зазначив, що компанія "шукає їм альтернативні локації, щоб дозволити їм залишитися з компанією". За інформацією dev.by, деяким співробітникам російських філій EPAM запропонували переїхати до Білорусі.

Наприкінці 2021 року в офісах EPAM по всьому світу працювали 58,8 тисяч людей. З них 52,62 тис. становили виробничі фахівці. Таким чином, до кінця року в Україні та Білорусі має залишитися приблизно 15,8 тис. співробітників. На кінець минулого року в офісах компанії в Україні та Білорусі працювало 21,81 тис. осіб, в тому числі близько 12,4 тис. – в Україні. З урахуванням російського офісу, штат співробітників у регіоні перевищував 30 тис. осіб. Таким чином, EPAM планує скоротити виробничий штат у регіоні (Білорусь, Україна та Росія) майже на 15 тисяч людей.

Також це означає, що з Білорусі та України буде релоковано до кінця року не менше 6 тисяч співробітників EPAM (а з урахуванням можливого переїзду до Білорусі певної кількості колишніх співробітників російського офісу компанії – навіть більше).

Щодо регіонів поточної та майбутньої релокації голова EPAM розповів, що одною з ключових локацій стане Польща.

"Якщо я почну перераховувати всі країни, в яких знаходяться наші люди зараз, це займе весь час до кінця нашої розмови. Є кілька специфічних регіонів. Одна з ключових локацій – звісно, Польща. Але не лише вона. Це країни в Центральній Азії, країни на зразок Туреччини та Сербії… У якихось ситуаціях нам доводилося перевозити людей дуже швидко. Фінальним пунктом призначення може бути США або Канада – це залежить від людей, їхніх робочих навичок", – розповів Добкін.

Водночас в ІТ-компанії EPAM Ukraine офіційно заявляють, що не мають планів щодо скорочення команди в Україні. Водночас в компанії констатують, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон було евакуйовано близько 2,5 тис. спеціалістів.

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Як писав БізнесЦензор, EPAM – найбільша ІТ-компанія України, входить в міжнародну групу EPAM. Фізичні офіси компанії є в понад 10 містах України (Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Харків, Одеса, Івано-Франківськ та інші).

Дохід компанії за 2020 рік склав 10,44 млрд грн, прибуток – 942 млн грн. В Україні Epam представлена двома ТОВ: "Епам Системз" та "Епам Рішення". Однак основний грошовий потік зосереджено на першій компанії.

У 2020 році ТОВ "ЕПАМ Системз" зайняло 91 місце у рейтингу "200 найбільших компаній України", який публікує БізнесЦензор.