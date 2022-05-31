Євросоюз введе санкції проти 80 російських олігархів, – Макрон

Шостий пакет санкцій Європейського союзу передбачає обмеження щодо десятків російських олігархів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС, передає Європейська правда.

"Ми прийняли рішення щодо шостого пакету санкцій, який надзвичайно важливий, оскільки він дозволяє ввести санкції проти 80 олігархів, щодо трьох телеканалів, відключити від SWIFT головний російський банк "Сбєрбанк" і ввести обмеження на нафту", – сказав Макрон.

За його словами, очікується, що до кінця року ЄС відмовиться від 92% російської нафти, що імпортується.

Раніше повідомлялося, що завершення процесу схвалення шостого санкційного пакету ЄС проти Росії планується на середу чи четвер.

У ніч на 31 травня повідомлялося, що лідери ЄС схвалили черговий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо ембарго на експорт російської нафти, зробивши виключення для імпорту трубопроводами на вимогу Угорщини.