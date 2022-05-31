Кабмін затвердив пільговий кредит від Канади на $800 мільйонів

Кабінет міністрів затвердив умови залучення фінансової підтримки від уряду Канади на суму близько $800 млн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від уряду Канади на суму близько $800 млн", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, раніше Канада вже надала підтримку майже на $400 млн, і Україна вдячна за надану допомогу.

Як уточнили в пресслужбі Мінфіну, постановою Кабміну затверджено умови залучення кредиту уряду Канади на загальну суму, що не перевищує 1 млрд канадських доларів. Кредитні кошти надаються на пільгових умовах. Строк погашення кредиту 10 років.

"Рішення Уряду надає можливість державі залучити кошти до державного бюджету для здійснення фінансування пріоритетних видатків, зокрема, для проведення соціальних видатків, підтримки найменш захищеного населення та ВПО", - зазначають у міністерстві.

У квітні Міністерство фінансів України вже залучило кошти від Канади загальним обсягом до 500 млн канадських доларів в еквіваленті доларів США також на пільгових умовах для забезпечення фінансування пріоритетних видатків держави.