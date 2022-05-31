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Кабмін виділив 250 мільйонів для збереження маршрутів постачання вантажів до українських портів на Дунаї

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міст,дністровський,ліман

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 31 травня, виділив Міністерству інфраструктури з резервного фонду 250 мільйонів гривень.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Виділено з метою запобігання негативним явищам на ринку судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та ринку перевезень залізничним транспортом Міністерству інфраструктури 250 млн грн з резервного фонду державного бюджету для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України та воєнних дій на території України", – написав Мельничук.

Нагадаємо, що з 26 квітня російські військові кілька разів обстрілювали міст через Дністровський лиман на Одещині. Міст є важливою артерію області та забезпечує залізничне та транспортне сполучення з Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським районами та веде до румунського кордону.

Автор: Михайло Орлюк
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