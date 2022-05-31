Кабмін схвалив підписання угоди з ЄС про допомогу на 330 мільйонів євро

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 31 травня, схвалив проєкт угоди заходу "Програма ЄС з підтримки України в надзвичайній ситуації", підписання якої дозволить залучити допомогу від ЄС на загальну суму 330 мільйонів євро.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Укладання Угоди надасть можливість для отримання фінансової, технічної та іншої допомоги ЄС у розмірі 330 млн євро для підтримки населення, яке постраждало від військового нападу РФ, та зміцнення стійкості України", – написав Мельничук.