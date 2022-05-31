На кордоні з Польщею відкрили ще один залізничний перехід для українського зерна

Польща прийняла рішення тимчасово не здійснювати ветеринарний контроль кормів рослинного походження (в тому числі фуражні зернові) при транзиті через територію Польщі до третіх країн.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

За його словами, спрощений режим починає діяти з 31 травня 2022 року.

"Це означає, що такі вантажі можуть ввозитися до Польщі через будь-які пункти пропуску, як залізничні, так і наземні. При ввезенні зазначені вантажі підлягатимуть лише митному, прикордонному контролю. Так чином, через прикордонний перехід Рава-Руська-Верхрата дозволяється передача вагонів із зерновими вантажами", – написав Ткачов.

Таким чином з'явився ще один залізничний прикордонний перехід для зерна, що дозволить збільшити експорт зерна із України.

Раніше повідомлялося, що Україна з 1 до 30 травня експортувала 1,06 млн тонн зернових культур, що у 2,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.