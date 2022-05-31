Попит на військові облігації впав до 3 мільярдів, – Мінфін

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 31 травня, змогло залучити 3,1 млрд гривень.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП від розміщення у гривні з терміном обігу 56 днів під 9,5% річних надійшло 0,35 млрд грн.

Ще 0,54 млрд грн вдалося залучити від розміщення облігацій терміном обігу 70 днів під 9,5% річних.

Від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних Мінфін залучив 1,69 млрд грн.

Крім того, Мінфін розмістив облігації у гривні з терміном обігу у півтора роки на загальну суму всього 0,06 млрд грн під 11,5% річних.

Також було розміщено номіновані у доларах США однорічні облігації на $15,82 млн під 3,7% річних.

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Як повідомлялося, 24 травня Мінфін зміг залучити від пролажу ОВДП 12,61 млрд гривень, в тому числі завдяки розміщенню цінних паперів, номінованих у валюті.

17 травня Міністерство фінансів розмістило військові облігації внутрішньої державної позики у гривні на загальну суму 7,46 млрд грн.

10 травня Мінфін розмістив військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)на 4,74 млрд гривень.

3 травня Мінфін залучив 5,65 млрд гривень та $50,32 млн, що загалом становить 7,12 млрд грн в еквіваленті.