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Рада розблокувала державну реєстрацію сільгосптехніки

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трактор

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу".

За прийняття відповідного законопроєкту №6070-1 у другому читанні проголосували 283 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

У пояснювальній записці до документа метою його прийняття вказано розблокування діяльності органів з оцінки відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів та забезпечити їх повноцінне функціонування, а також відновити відомчу реєстрацію сільгосптехніки.

Автори законопроєкту вказують, що внаслідок законодавчої колізії наказом Мінекономіки у липні 2021 року були скасовані попередні підзаконні акти, якими були призначені органи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту для такої техніки.

Внаслідок цього відповідальні органи за проведення відомчої реєстрації техніки, а саме територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, були змушені припинити відомчу реєстрацію техніки.

Для вирішення цієї проблеми законом пропонується закріпити повноваження Мінагрополітики у сфері затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, у тому числі шляхом створення чи уповноваження органу (підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу) на здійснення діяльності із затвердження типу.

Також пропонується внести відповідні зміни до закону "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України".

Автор: Михайло Орлюк
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