Співзасновник "Лукойлу" вийшов зі складу власників голландської верфі Heesen через санкції
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Співзасновник "Лукойлу", російський олігарх Вагіт Алекперов передав акції верфі Heesen Yachts, на якій були побудовані навіть дві його супер'яхти, незалежному нідерландському фонду.
Як повідомляється на офіційному сайті верфі, з 18 травня "компанія знову повністю належить голландцям", передає Forbes.
У Heesen зазначили, що завдяки угоді вдалося зберегти всі робочі місця на верфях Oss та Winterswijk. Рада фонду складається з генерального директора Heesen Артура Брауера та голови наглядової ради директорів Аньо Йолдерсма. Офіційно власники верфі, які передали її акції фонду, у повідомленні не названо. Як писав раніше Forbes, Heesen на 100% належала кіпрській холдинговій компанії Morcell Ltd, нею через кіпрську компанію Vela Investments Limited володіла Verona Trust з острова Гернсі, що належить Алекперову та його сім'ї.
Heesen Yachts була побудована у 1978 році. Алекперов придбав верф у 2008 році у її засновника Франса Хеєсена за 100 млн євро. На верфі заявляють, що вони першими в Нідерландах використали алюмінієвий сплав для виготовлення корпусів яхт. Heesen будує човни завдовжки від 30 м до 70 м, щорічно верфь виготовляє три-чотири яхти.
Зараз верф працює над створенням 13 яхт, у тому числі 80-метрової Heesen Galactica, яку мали передати власнику у квітні цього року, але цього досі не сталося. За словами співрозмовника Forbes на яхтовому ринку, вона, як і попередні судна цієї серії, будується для Алекперова. Оцінна вартість судна становить $108 млн. Імовірно, той факт, що яхта досі не передана власнику, допоможе йому вберегти її від вилучення – до передачі вона формально перебуває у власності верфі.
Суперяхта пришвартована в Харлінгені, Нідерланди. Galactica, розрахована на 12 гостей, може стати найшвидшою алюмінієвою яхтою у своєму класі. На її борту є вертолітний майданчик, що трансформується у кінотеатр просто неба, семиметровий басейн з протитечією, водоспадом і скляним дном, її внутрішні приміщення оснащені кришталевим ліфтом.
Алекперову також належить суперяхта Galactica Super Nova, яка побудована в 2016 році на Heesen. Довжина судна – 70 м, максимальна швидкість – 30,3 вузла (близько 56 км/год). Розгін до максимальної швидкості займає лише 75 секунд. Корпус яхти також є алюмінієвим. На Galactica Super Nova можуть розміститися 12 пасажирів та 16 осіб екіпажу. У 2016 році човен переміг на міжнародній виставці Monaco Yacht Show у категоріях "Найкраща нова яхта та найкращий дизайн інтер'єру". Де зараз знаходиться ця яхта, невідомо, у лютому вона перестала передавати сигнали відстеження.
Великобританія у квітні розширила список санкцій і внесла до нього ще 206 бізнесменів і політиків з Росії, зокрема Вагіта Алекперова. Сам Алекперов після цього пішов з посади президента "Лукойлу" та з ради директорів, але заявив, що залишиться в Росії та продовжить займатися благодійністю.
На верфі після введення санкцій заявили, що "Heesen підпорядковується лише своєму єдиному акціонеру, Morcell Ltd., і кінцевий бенефіціар Heesen активно чи безпосередньо не управляє нашим бізнесом у будь-якій якості".
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