Рада встановила нове свято – День державності України

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає встановлення 28 липня святковим днем – Днем державності України.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослава Железняка, за відповідний документ №5864 проголосували 257 народних депутатів, передає Укрінформ.

Очікується, що закон сприятиме утвердженню спадкоємності українського державотворення, захисту національних інтересів України, збереженню історичної справедливості та нівелюванню фейкових наративів з боку Російської Федерації як держави-агресора щодо історичних аспектів українського державотворення, що в свою чергу відповідатиме високим суспільним очікуванням та запиту на справедливість.

Документ набирає чинності із дня, наступного за днем його опублікування.

24 серпня 2021 року під час урочистостей з нагоди Дня незалежності Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення зародження української державності у День хрещення Київської Русі-України, 28 липня.

25 серпня Глава держави зареєстрував у парламенті проєкт закону №5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності".