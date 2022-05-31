Рада дозволила направити передані АРМА арештовані кошти на придбання військових облігацій

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)" щодо управління активами під час дії воєнного стану.

Як повідомляється на сайті парламенту, прийняття відповідного законопроєкту №7342 на засіданні у вівторок, 31 травня, підтримали 265 народних депутатів.

Законом пропонується:

надати АРМА право мати рахунки в депозитарних установах та в умовах воєнного часу придбавати за рахунок розміщених на таких рахунках коштів облігації внутрішньої державної позики;

збільшити строк, встановлений для повернення грошових коштів або банківських металів у разі скасування арешту на них з трьох робочих днів до десяти;

передбачити можливість передачі в умовах воєнного часу активів, які перебувають в управлінні АРМА, для забезпечення потреб держави;

уточнити порядок конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та осіб, які здійснюють управління активами, тощо.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради звертає увагу, що передбачене законом надання АРМА повноважень самостійно визначати порядок обрання суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку активів, прийнятих АРМА в управління, та юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які управляють такими активами, без чіткого законодавчого визначення критеріїв, за якими відбувається обрання вказаних суб’єктів, створює корупційні ризики.