Туреччина не допомагатиме Росії обходити санкції, – очільник МЗС

Туреччина не підтримує запроваджені країнами Заходу санкції проти Росії, однак не дозволить Москві обходити ці обмеження за допомогою Анкари.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив місцевому інформагентству Anadolu, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає лише обмеження, що вводяться на рівні ООН. Ця принципова позиція. Однак це не означає, що Анкара дозволить оминати обмеження через Туреччину. Ми не дозволимо відкрити подібний канал. Позиція Туреччини гранично чітка та прозора", – сказав міністр.

За його словами, незважаючи на свою позицію, Туреччина стикається з наслідками санкцій щодо Росії.

"Туреччина розташована в регіоні, де триває війна. Нас відділяє від конфлікту лише море. Наша країна також відчуває на собі наслідки санкцій, незважаючи на те, що їх не підтримала", – зазначив Чавушоглу.

У квітні голова турецького МЗС заявив, що Туреччина дотримуватиметься обмежувальних заходів проти Росії лише в тому випадку, якщо їх затвердять на рівні ООН.

Як повідомлялося, Туреччина дозволяє російським суднам з вкраденим на окупованих територіях України зерном заходити в свої порти, а також стала найбільшим покупцем російської нафти, яку відвантажують з портів на Чорному морі.

Напередодні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що передав раднику президента Туреччини список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене в Україні зерно та інші товари.