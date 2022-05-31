"Енергоатом" запустив третій гідроагрегат на Ташлицькій ГАЕС
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НАЕК "Енергоатом" підключив до енергосистеми гідроагрегат №3 Ташлицької ГАЕС, яка є частиною Південноукраїнського енергокомплексу.
Про це повідомив голова компанії Петро Котін на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми запустили гідроагрегат №3 Ташлицької ГАЕС. Він повністю підключений до енергосистеми України", – сказав Котін.
При цьому він зазначив, що це додатково 150 МВт маневреної потужності – "те, чого нам не вистачає в енергосистемі".
Як повідомлялося, наприкінці 2021 року третій енергоблок Ташлицької ГАЕС, потужність якого становить у генераторі режимі 151МВт, введений у режим випробувального запуску.
Після введення у 2006-2007 роках першого та другого енергоблоків будівництво третього було припинено, але активізовано у 2019 році.
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