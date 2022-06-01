В Україні є необхідний ресурс для забезпечення стовідсоткових гарантій за депозитами, – експерт

Попри військові дії, в Україні є всі передумови для забезпечення стовідсоткових гарантій за банківськими вкладами.

Про це керівник практики з реструктуризації KPMG в Україні Юрій Федорів написав у своїй колонці для ЕП.

"Ми не тільки не бачимо відтоку коштів фізичних осіб з банків, а навпаки, фіксуємо зростання на 10,8% за перший квартал. Так станом на 1 лютого 2022 року сума залишків складала 713,5 млрд грн, станом на 1 березня вона зменшилась до 705,3 млрд грн, а вже на 1 квітня відбулось суттєве зростання до 767,8 млрд грн", – повідомив Федорів.

За словами аналітика, високий рівень довіри вкладників до банківської системи сформувався, зокрема, завдяки тому, що у роки банківської кризи 2014-16 років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернув більш як двом мільйонам вкладників збанкрутілих банків понад 90 млрд грн гарантованих вкладів.

Крім того, за ці роки було суттєво посилено банківський нагляд, що дозволило банкам підійти до запровадження воєнного стану зі значним запасом міцності.

Іще одним чинником, що дозволив підвищити гарантії за вкладами, стала реструктуризація боргів ФГВФО, що утворились у роки кризи, коли для виконання зобов’язань перед вкладниками Фонду були надані кредити на суму 80 млрд грн під ринкові 10-14%, вказує експерт.

На сьогодні Фонд уже повернув більше 47 млрд грн включно з відсотками, зокрема, повністю розрахувався з НБУ. Проте залишок боргу перед Мінфіном все ще становить понад 45 млрд грн, на які мають нараховуватись відсотки до 2031 року.

Федорів нагадав, що у квітні парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", яким, зокрема, передбачено реструктуризацію цього боргу.

Відповідно до цього закону, погашення відсотків здійснюватиметься від стягнення збитків з осіб, причетних до доведення банків до неплатоспроможності, а тіло повертатиметься за рахунок власних надлишкових коштів Фонду гарантування, що перевищують резерв, необхідний для покриття ризиків.

Таким чином Фонд гарантування вивільнив свої кошти, які до цього спрямовував на погашення заборгованості, а це, в свою чергу, дозволило на час війни встановити стовідсоткові гарантії за вкладами без підвищення регулярних внесків банків.