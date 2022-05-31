БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1816 відвідувачів онлайн
Новини ВладаЕнергетикаКорупція
1 887 4
арешт (779) суд (3135) ДБР (406)

Суд арештував майно російської "Татнєфті" вартістю 2 мільярди, – ДБР

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика Корупція

татнефть

Слідчий суддя у межах кримінального провадження наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній, заснованих російською корпорацією "Татнефть", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів Міноборони РФ.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, загалом арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

"Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень", – зазначається у повідомленні.

Ці активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арешт на них накладено у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (Фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Десь поруч бородата бабця повинна з'явитись...
показати весь коментар
31.05.2022 18:36 Відповісти
Бородата бабця радіє!
показати весь коментар
31.05.2022 20:47 Відповісти
Это исторически бенины враги! Он их на Кремечугском НПЗ прокинул несчетное количество раз, на сотни миллионов долларов!
показати весь коментар
31.05.2022 19:47 Відповісти
исторически бенины враги....
Це мене доведе до істерії... палестинці чи що?
прокинул несчетное количество раз... А не скажете, які суми до виплат, за ці "не раз" , присуджено державі?
показати весь коментар
01.06.2022 14:41 Відповісти
 
 