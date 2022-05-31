Рада скасувала реєстрацію пов'язаних із Росією аудиторів

Верховна Рада України прийняла за основу та загалом законопроєкт №7347, який пропонує скасувати реєстрацію пов'язаних з РФ аудиторів, зокрема громадян цієї країни або тих аудиторів, які включені до відповідних російських реєстрів.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

Він повідомив, що за законопроект у другому читанні проголосували 316 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Урядовий закон також передбачає скорочення фінансового навантаження в частині аудиторських внесків Органу громадського нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторською палатою України, скасовує відповідальність за неповні та невчасно подані звіти про аудитора або суб'єкта аудиторської діяльності для оприлюднення у реєстрі, а також за несвоєчасне подання звіту інформації.

Крім цього закон передбачає зупинення перевірок щодо контролю якості аудиторських послуг та спрощення процедур атестації аудиторів, проходження безперервного профнавчання.