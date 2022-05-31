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Туреччина купує партії вкраденого українського зерна, – SeaKrime

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михаил,балкер,ненашев

Російський балкер "Михаил Ненашев" після завантаження на зерновому терміналі "Авліта" в окупованому Росією Севастополі попрямував до порту Іскендерун у Туреччині.

Про це повідомляється в публікації проєкту SeaKrime на порталі "Миротворець", передають Порти України.

"Уже вдруге "Михаил Ненашев" йде з зерном з Севастополя в Туреччину, в квітні журналістами SeaKrime було зафіксовано рейс Севастополь-Деріндже", – зазначається у публікації.

Порушник "Михаил Ненашев" прийшов в Чорне море 21 травня після невдалої спроби доставки партії пшениці 27 тис. тонн до Єгипту. Після відмови єгипетської сторони прийняти це зерно, судно розвантажилось з вимкненим АІС, ймовірно, у порту Латакія в Сирії.

22 травня капітан судна "Михаил Ненашев" вимкнув АІС і спрямував хід в бік Севастополя. Вночі з 22 на 23 травня судно зайшло в Севастопольську бухту і ошвартувалося біля зернового терміналу стівідорної компанії "Авліта" (в російських реєстрах оформлена як "Авал"). В ніч з 25 на 26 травня Михаил Ненашев" вийшов з окупованого Севастополя і вже вранці вийшов на зв’язок в АІС. Судно вказує статус "завантажене" і порт призначення Іскендерун (Туреччина).

"Отже, здійснюється спроба доставити зерно з окупованого Севастополя в турецький порт Іскендерун. Знов це робить судно, що належить компанії "Крейн Марин Контрактор", яка входить в структуру Об’єднаної суднобудівної корпорації", – наголосили у SeaKrime.

Повідомляється, що це не перший рейс судна "Михаил Ненашев" в турецький порт. У квітні було зафіксовано доставку 27,5 тис. тонн пшениці з окупованого Севастополя в порт Деріндже в Мармуровому морі.

Вантаж на судні "Михаил Ненашев" є контрабандним, оскільки його переміщення через Державний кордон України в порту Севастополь не оформлено відповідно до закону органами прикордонної та митної служб України.

Крім того, зараз в порту Іскендерун зерно з окупованого Севастополя розвантажує сирійське судно Finikia (прапор – Сирія). А в турецький порт Самсун судна "Надежда", "Вера" і "Сормовский-48" регулярно доставляють зерно з Керчі та Севастополя.

Турецька Республіка допускає масові порушення власного Циркуляру №635/2017 палати судноплавства торговельно-промислової палати, що забороняє морське торгове сполучення з окупованим Кримом, наголосили у SeaKrime.

Судно "Михаил Ненашев" належить російській компанії ООО "Крейн Марин Контрактор". Також у її власності перебувають "Матрос Кошка" та "Матрос Позынич". Всі три судна здійснюють регулярні рейси з вивезення зерна з окупованого Криму у великих обсягах. Компанія "КМК" відноситься до суднобудівного гіганта "Об’єднана суднобудівна корпорація", на який накладені міжнародні санкції.

Автор: Галина Ялівець
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Так вот чем рашисты платят туркам за то чтобы те склоняли Украину к капитуляции
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31.05.2022 16:41 Відповісти
Щось не те робить Ердоган.
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31.05.2022 16:50 Відповісти
А він такий же як путлєр чи лукашенко. Різниці там нуль цілих нуль десятих.

І єдине, що стримує Україну від звинувачення Турції у всіх гріхах вголос - це закриття Дарданелл для військових кораблів рашки.

Більше нічим особливо Турція Україні не допомагає. Байрактари продала? Окрім України на них особливо і покупців не було, а Україна ще й зголосилася брати участь в їх модернізації. Все інше - більше шкоди...
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31.05.2022 18:02 Відповісти
А потім Туреччина "дивується" чому її не приймають в ЄС. А все просто - ця країна, як 100 років назад, лише "трошки вагітна" демократією...
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31.05.2022 17:03 Відповісти
А турок он как был так и есть турок
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31.05.2022 17:08 Відповісти
спасибо шо хоть Босфор закрыли кацорылым, так шо могло быть и хуже
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31.05.2022 17:15 Відповісти
Мародерство....
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31.05.2022 17:59 Відповісти
 
 