Туреччина купує партії вкраденого українського зерна, – SeaKrime

Російський балкер "Михаил Ненашев" після завантаження на зерновому терміналі "Авліта" в окупованому Росією Севастополі попрямував до порту Іскендерун у Туреччині.

Про це повідомляється в публікації проєкту SeaKrime на порталі "Миротворець", передають Порти України.

"Уже вдруге "Михаил Ненашев" йде з зерном з Севастополя в Туреччину, в квітні журналістами SeaKrime було зафіксовано рейс Севастополь-Деріндже", – зазначається у публікації.

Порушник "Михаил Ненашев" прийшов в Чорне море 21 травня після невдалої спроби доставки партії пшениці 27 тис. тонн до Єгипту. Після відмови єгипетської сторони прийняти це зерно, судно розвантажилось з вимкненим АІС, ймовірно, у порту Латакія в Сирії.

22 травня капітан судна "Михаил Ненашев" вимкнув АІС і спрямував хід в бік Севастополя. Вночі з 22 на 23 травня судно зайшло в Севастопольську бухту і ошвартувалося біля зернового терміналу стівідорної компанії "Авліта" (в російських реєстрах оформлена як "Авал"). В ніч з 25 на 26 травня Михаил Ненашев" вийшов з окупованого Севастополя і вже вранці вийшов на зв’язок в АІС. Судно вказує статус "завантажене" і порт призначення Іскендерун (Туреччина).

"Отже, здійснюється спроба доставити зерно з окупованого Севастополя в турецький порт Іскендерун. Знов це робить судно, що належить компанії "Крейн Марин Контрактор", яка входить в структуру Об’єднаної суднобудівної корпорації", – наголосили у SeaKrime.

Повідомляється, що це не перший рейс судна "Михаил Ненашев" в турецький порт. У квітні було зафіксовано доставку 27,5 тис. тонн пшениці з окупованого Севастополя в порт Деріндже в Мармуровому морі.

Вантаж на судні "Михаил Ненашев" є контрабандним, оскільки його переміщення через Державний кордон України в порту Севастополь не оформлено відповідно до закону органами прикордонної та митної служб України.

Крім того, зараз в порту Іскендерун зерно з окупованого Севастополя розвантажує сирійське судно Finikia (прапор – Сирія). А в турецький порт Самсун судна "Надежда", "Вера" і "Сормовский-48" регулярно доставляють зерно з Керчі та Севастополя.

Турецька Республіка допускає масові порушення власного Циркуляру №635/2017 палати судноплавства торговельно-промислової палати, що забороняє морське торгове сполучення з окупованим Кримом, наголосили у SeaKrime.

Судно "Михаил Ненашев" належить російській компанії ООО "Крейн Марин Контрактор". Також у її власності перебувають "Матрос Кошка" та "Матрос Позынич". Всі три судна здійснюють регулярні рейси з вивезення зерна з окупованого Криму у великих обсягах. Компанія "КМК" відноситься до суднобудівного гіганта "Об’єднана суднобудівна корпорація", на який накладені міжнародні санкції.