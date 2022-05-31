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Бразилія (67) нафта (4375) приватизація (1193)

Бразилія може приватизувати державну нафтову компанію Petrobras

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

petrobras

Влада Бразилії 2 червня розгляне можливість приватизації державної нафтової компанії Petroleo Brasileiro (Petrobras).

Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики повідомило компанію про те, що направило до міністерства економіки запит на кваліфікацію компанії в рамках програми інвестиційного партнерства (відповідає за управління проектами приватизації та концесії, – ред.) "з метою ініціювання конкретних оціночних досліджень для приватизації компанії", передає Інтерфакс-Україна.

Водночас 27 травня президент Бразилії Жаїр Болсонару підписав ухвалу про включення до програми інвестиційного партнерства держкомпанії Empresa Brasileira de Administracao de Petroleo e Gas Natural S.A (PPSA).

Автор: Галина Ялівець
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