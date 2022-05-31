БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2227 відвідувачів онлайн
Новини
531 0

Правоохоронці викрили схему виведення коштів Крюківського вагонобудівного заводу в Росію (оновлено)

вагонобудівний,крюківський

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" закуповував деталі для будівництва вагонів у підприємств із РФ за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій, завод систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств РФ за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ.

Наразі за клопотанням прокурорів корпоративні права заводу арештовано, вирішується питання передачі їх в управління АРМА.

Наголошується, що розпочато кримінальне провадження щодо службових осіб підприємства за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Своєю чергою у пресслужбі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" заявили, що громадянин РФ придбав акції підприємства ще 10 років тому – у 2012 році. При цьому в компанії запевняють, що він не має впливу на роботу підприємства.

В компанії також заперечують звинувачення у виведенні коштів в Росію через укладення збиткових зовнішньоекономічних контрактів. Водночас детально пресслужба КВБЗ ці звинувачення не коментує.

Автор: 

росія (14096) Крюківський вагонобудівний завод (142) Офіс Генпрокурора (458)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 