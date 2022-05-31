Правоохоронці викрили схему виведення коштів Крюківського вагонобудівного заводу в Росію (оновлено)

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" закуповував деталі для будівництва вагонів у підприємств із РФ за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій, завод систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств РФ за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ.

Наразі за клопотанням прокурорів корпоративні права заводу арештовано, вирішується питання передачі їх в управління АРМА.

Наголошується, що розпочато кримінальне провадження щодо службових осіб підприємства за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Своєю чергою у пресслужбі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" заявили, що громадянин РФ придбав акції підприємства ще 10 років тому – у 2012 році. При цьому в компанії запевняють, що він не має впливу на роботу підприємства.

В компанії також заперечують звинувачення у виведенні коштів в Росію через укладення збиткових зовнішньоекономічних контрактів. Водночас детально пресслужба КВБЗ ці звинувачення не коментує.