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Рада збільшила видатки держбюджету на 290 мільярдів

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бюджет

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", які передбачають збільшення видатків на 287,09 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень.

За прийняття відповідного законопроєкту №7413 в цілому як закону проголосували 299 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законом передбачається збільшити видатки на:

  • національну безпеку та оборону – на 247,77 млрд грн;
  • поповнення резервного фонду – 1,5 млрд грн;
  • надання допомоги в рамках програми "єПідтримка" – 5,82 млрд грн;
  • фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду – на 20,06 млрд грн;
  • надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг – 12,54 млрд грн.

Як зазначається у супровідних документах до законопроєкту, запропоноване збільшення видатків за бюджетною програмою "Надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" дозволить здійснити виплату одноразової матеріальної допомоги 904,77 тис. застрахованим особам, які подали відповідну заявку протягом 26–31 березня 2022 року.

Водночас профільний комітет Верховної Ради відмовився скасувати на рік фінансування парламентських політичних партії за рахунок державного бюджету, передбачене у суму 600,52 млн грн. Цей пункт з фінальної версії закону виключений.

Для фінансування додаткових видатків держбюджету законом збільшуються планові державні запозичення до 1 125,8 млрд грн (або на 34,2% до раніше збільшеного під час перегляду держбюджету у березні показника і майже у 2 рази до первинно затвердженого показника), граничний обсяг дефіциту державного бюджету до 743,46 млрд грн (або в 1,6 раза до раніше збільшеного показника і в 3,9 раза до первинно затвердженого показника), граничний обсяг державного боргу на кінець 2022 року – до 3 279,98 млрд грн (або на 9,6% до раніше збільшеного показника і на 20,4% до первинно затвердженого показника

Автор: Михайло Орлюк
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Блин. Можно было просто таблицу-доходы, расходы были. Доходы расходы, дефицит-теперь приняли. Все.
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31.05.2022 23:46 Відповісти
Чомусь ніхто і не заікається про скорочення видатків на уримання офісу президента, мінстерств і відосмтв, десятків непотрібних служб і і.д., які роздули останні роки.
Звичайні люди четвертий місяць без зарплати, але чиновники і судді отримують космічні зарплати регулярно. Багато хто з них навіть не в Україні знаходяться.
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01.06.2022 09:40 Відповісти
так слуги народу подали законопроек взагали про дистанцийне голосування.здаеться поки зе буде и дали ниякои перемоги небуде
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01.06.2022 12:10 Відповісти
 
 