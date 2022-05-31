Євросоюз відмовився від заборони на придбання нерухомості росіянами на вимогу Кіпру, – Bloomberg

З фінальної версії шостого пакету європейських санкції проти Росії, погодженого на саміті лідерів країн ЄС напередодні, прибрали запровадження заборони для росіян на придбання нерухомості в Європі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, від запровадження цієї заборони відмовилися на вимогу Кіпру.

Як повідомлялося, напередодні лідери Європейського Союзу досягли політичної угоди щодо заборони на імпорт російської нафти. Водночас обмеження передбачають тимчасовий виняток для трубопровідної нафти, чого вимагала Угорщина. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року.

Крім того, Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти і зможе отримувати її морем до кінця 2024 року.

Також майбутній пакет санкцій проти РФ передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", заборону трьох державних мовників та санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні.